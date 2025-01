Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannter attackiert 22-Jährigen mit Schlagring - Bundespolizei sucht Zeugen

Pforzheim / Karlsruhe (ots)

Bereits am Sonntagmorgen (26. Januar) kam es am Durlacher Bahnhof zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen. Der Täter sowie seine Begleitungen sind derzeit flüchtig. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Um kurz vor 5 Uhr lernte der geschädigte rumänische Staatsangehörige in der Nähe des Pforzheimer Hauptbahnhofs einen Mann und seine fünf weiblichen Begleiterinnen kennen. Die sieben Personen begaben sich anschließend gegen 5 Uhr gemeinsam in die S5 in Fahrtrichtung Wörth (Rhein).

Bereits während der Fahrt kam es zu verbalen Provokationen und Bedrohungen durch den unbekannten Tatverdächtigen gegen den Geschädigten. Hierbei kam unter anderem ein mitgeführtes Messer zum Einsatz. Der Aufforderung, das Messer wegzustecken, folgte der Tatverdächtige.

Auf dem Bahnsteig am Durlacher Bahnhof lenkte eine unbekannte Begleiterin des Tatverdächtigen den 22-Jährigen kurzzeitig ab, sodass sich dieser von dem Unbekannten wegdrehte. Als er sich wieder dem Tatverdächtigen zuwandte, schlug dieser unvermittelt mit einem Schlagring in dessen Gesicht. Der Geschädigte verletzte sich hierbei an der Lippe.

Der Geschädigte fiel durch den Schlag ins Gleis. Der Tatverdächtige sowie seine fünf weiblichen Begleiterinnen ergriffen daraufhin unerkannt die Flucht über die Gleise.

Der 22-Jährige rappelte sich nach einiger Zeit wieder auf und setzte seinen Weg fort. Am Dienstag (28. Januar) begab er sich zur Bundespolizeiwache am Karlsruher Hauptbahnhof und erstattete Strafanzeige.

Die Beamten haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung gegen den unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen.

Weiterhin laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung gegen alle sechs Personen.

Eine Videoauswertung der Überwachungskamera am Pforzheimer Hauptbahnhof erfasste einen Teil der Tätergruppierung. Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger: osteuropäischer Phänotyp, dunkle kurze Haare, welche an den Seiten kürzer rasiert sind. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Hose, blauen Turnschuhen, einer weißen Jacke mit dunkler Aufschrift sowie einem schwarzen T-Shirt mit bunten Zeichnungen bekleidet.

Die tatverdächtigen Frauen haben alle schwarze, lange Haare und sind osteuropäischen Phänotyps.

Tatverdächtige 1: trug zum Tatzeitpunkt eine rosafarbene "Teddy-Jacke", eine hellblaue Jeanshose sowie schwarze Overknee-Stiefel

Tatverdächtige 2: war mit einem schwarzen bauchfreien Oberteil sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Zudem trug sie eine hellblaue Jeans sowie helle Turnschuhe. Sie führte eine helle Rose bei sich.

Tatverdächtige 3: trug neben einer hellblauen Jeans ein bauchfreies Oberteil im Leopardenmuster sowie eine schwarze Lederjacke. Sie führte einen schwarzen Rucksack mit hellbrauner/goldener Schrift bei sich.

Tatverdächtige 4: war ebenfalls mit einer hellblauen Jeans und Overknee-Stiefeln bekleidet. Weiterhin trug sie eine graue Jacke sowie eine helle Handtasche bei sich. Sie hatte ihre Haare als einzige zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Zur fünften unbekannten Frau liegt noch keine detaillierte Beschreibung vor.

Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft oder zum Tathergang geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 / 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

