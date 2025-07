POL-EN: Wetter - Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Vogelsanger Straße

Sprockhövel (ots) - Ein 50-jähriger Sprockhöveler wurde im Rahmen einer Fahndung durch Kräfte der Polizei gefasst. Nach ersten Erkenntnissen meldete ein aufmerksamer Zeuge am 11.07.2025, gegen 01:45 Uhr, eine verdächtige Person in einer Kfz-Werkstatt in der Hauptstraße. Dem Zeugen war Taschenlampenlicht in den Innenräumen aufgefallen, woraufhin er umgehend die Polizei informierte. Weiterhin konnte er den ...

