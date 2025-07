Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter nach Einbruch in Kfz-Werkstatt gefasst

Sprockhövel (ots)

Ein 50-jähriger Sprockhöveler wurde im Rahmen einer Fahndung durch Kräfte der Polizei gefasst. Nach ersten Erkenntnissen meldete ein aufmerksamer Zeuge am 11.07.2025, gegen 01:45 Uhr, eine verdächtige Person in einer Kfz-Werkstatt in der Hauptstraße. Dem Zeugen war Taschenlampenlicht in den Innenräumen aufgefallen, woraufhin er umgehend die Polizei informierte. Weiterhin konnte er den eingesetzten Kräften genau die Fluchtrichtung des Täters zeigen, sodass der Täter schnell in einem Gebüsch angetroffen und festgenommen werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Sprockhöveler durch ein Dachfenster in die Werkstatt gekommen war. Er wurde festgenommen und der Polizeiwache in Hattingen zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell