POL-D: Oberbilk - DEIG-Einsatz nach Bedrohung mit Messer - Polizei nimmt Mann fest - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. Juni 2025, Ereigniszeit: 18:42 Uhr

Nachdem ein Mann seine Ex-Partnerin zunächst mit einem Messer bedroht hatte und mit der Waffe geflüchtet war, überwältigten die Beamten der Düsseldorfer Polizei den Tatverdächtigen mit dem DEIG. Er wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begegnete ein 35-jähriger Syrer offenbar zufällig seiner Ex-Partnerin auf der Kölner Straße. Als er sie bedrohte, flüchtete sich die 33-Jährige in eine Arztpraxis, in die der Mann ihr folgte. Dort zückte der 35-Jährige ein Messer, bedrohte sie weiter und versuchte sie zu verletzten. Nachdem die Frau den Angriff abgewehrt hatte, flüchtete der Mann auf die Straße. Die inzwischen eingetroffene Polizei sprach den 35-Jährigen an, der daraufhin mit dem Messer in den Sonnenpark lief. Da eine Gefährdung Unbeteiligter nicht ausgeschlossen werden konnte, war eine schnelle Interaktion erforderlich. Der Aufforderung das Messer fallen zu lassen, kam er nicht nach, so dass die Einsatzkräfte den DEIG-Einsatz androhen und schließlich umsetzen mussten. Der Mann wurde überwältigt und festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten bei dem Syrer Betäubungsmittel und ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt.

