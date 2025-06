Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Zehnjähriger von Auto touchiert - Fahrerin begeht mutmaßlich unwissend Unfallflucht

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 11. Juni 2025, 15:20 Uhr

Am gestrigen Montag meldete sich ein Vater bei der Polizei, um einen Unfall, der sich am letzten Mittwoch ereignete, anzuzeigen.

Am 11. Juni fuhr sein 10 Jahre alter Sohn mit dem Rad auf dem Gehweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung Mörsenbroicher Ei. In Höhe der Hausnummer 156 fuhr eine junge Frau mit ihrem Auto aus der Tiefgarage der Hochschule Düsseldorf. Sowohl der 10-Jährige als auch die junge Frau verlangsamten ihre Geschwindigkeit. Doch da beide offenbar dachten, der jeweils andere würde warten, kam es zu einem leichten Zusammenstoß. Die Fahrerin kümmerte sich zwar umgehend um den 10-Jährigen - fragte, ob dieser verletzt sei oder ob sie für ihn seine Eltern anrufen solle - doch nachdem der Junge beides verneinte, stieg sie wieder ein und setzte ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien auszuhändigen.

Da das Kind offensichtlich mit der Situation überfordert war und möglicherweise unter Schock stand, wurde erst im Nachhinein bekannt, dass der Zehnjährige leichte Verletzungen davontrug.

Daher bittet die Polizei die Fahrerin, sich auf einer Wache zu melden, da momentan der Tatvorwurf der Unfallflucht im Raume steht. Die Frau wird als ca. 25-jährig, mit offenen dunklen Haaren beschrieben. Sie soll ca. 170 cm groß sein und einen schwarzen Mercedes oder BMW mit Düsseldorfer Kennzeichen gefahren haben.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0211 870 0.

