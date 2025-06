Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt/Stadtmitte - Mann in Polizei-T-Shirt beschimpft Polizisten - Diverse Anzeigen gefertigt

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Freitag, 13. Juni 2025, 08:20 Uhr

In unflätigster und derbster Art beschimpfte ein 43-jähriger Libanese am Freitagmorgen Polizisten während er mit dem Auto an der Polizeiinspektion Mitte in der Düsseldorfer Altstadt vorbeifuhr. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Mann wenige Meter weiter in der Altstadt stellen.

Zur Überraschung der Polizisten: Der 43-Jährige trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei". Auf Nachfrage, weshalb er ein T-Shirt mit "Polizei"-Aufdruck tragen würde, gab er wenig glaubhaft an, er sei selbst von der Polizei.

Bei einer anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten noch weitere T-Shirts mit Polizeiaufdruck, eine polizeiähnliche Schutzweste, Handfesseln, und Teile eines Polizeiuniformkostüms. Darüber hinaus noch zwei Softair-Pistolen, vier Messer, Goldschmuck und Chemikalien zur Edelmetallbestimmung.

Gegen den 43-Jährigen wurden u.a. Strafanzeigen wegen Beleidigung und Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen gefertigt, sowie mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

