Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Kradfahrer wird bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 12.07.25, gegen 20.17 Uhr, beabsichtigte eine 83-jährige Wuppertalerin in ihrem Pkw Opel in einem Kreuzungsbereich nach links in die Talstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 24-jährigen Gelsenkircheners auf dessen Krad Suzuki. Beim Zusammenstoß stürzte der 24 Jährige und verletzte sich dabei leicht. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

