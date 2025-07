POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Nahtloser Übergang - Diensthund Mad Max tritt die Nachfolge von Diensthündin Lahja an

Schwelm (ots) - Am Samstag, den 12.07.25, gegen 20.17 Uhr, beabsichtigte eine 83-jährige Wuppertalerin in ihrem Pkw Opel in einem Kreuzungsbereich nach links in die Talstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 24-jährigen Gelsenkircheners auf dessen Krad Suzuki. Beim Zusammenstoß stürzte der 24 Jährige und verletzte sich ...

