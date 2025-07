Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zusammenstoß zwischen PKW und Krad verhindert - Kradfahrer leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 20-jähriger Kradfahrer aus Gevelsberg, als eine 43 Jahre alte Sprockhövelerin ihm die Vorfahrt nahm. Er war am 17.07.2025 gegen 15:00 Uhr im Kreisverkehr Gevelsberger Str./Steinklippe in Haßlinghausen unterwegs, als plötzlich an der Ausfahrt Gevelsberger Str. die 43-Jährige in den Kreisverkehr einfuhr. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Gevelsberger eine Gefahrenbremsung ein und stürzte dabei. Sein Krad rutschte gegen den grünen Hyundai der PKW-Fahrerin. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

