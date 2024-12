Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241212 - 1186 Frankfurt: Warnhinweis: Betrügerische QR-Code-Aufkleber an Parkautomaten

Frankfurt (ots)

(ha) Im Frankfurter Stadtgebiet sind falsche QR-Aufkleber an Parkautomaten aufgetaucht. Aus diesem Grund ergeht der folgende Warnhinweis der Polizei an die Bürgerinnen und Bürger.

Ein Mann wollte bereits Ende November sein Parkticket in Frankfurt per Handy bezahlen. Dafür scannte er den an einem Parkautomat befestigten Barcode ein. Da er dies bereits mehrfach in der Vergangenheit getan hatte, fielen ihm Unstimmigkeiten auf. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er, dass ein Aufkleber mit einem QR-Code über den Ursprünglichen Code geklebt wurde. Er zeigte den Fall im Nachgang bei der Polizei an, ohne dass ein finanzieller Schaden entstand.

Polizeibeamte überprüften nach Bekanntwerden des Falles die umliegenden Parkautomaten ohne weitere Auffälligkeiten.

Es ist trotzdem davon auszugehen, dass möglicherweise weitere Automaten im Stadtgebiet so manipuliert wurden. Parkende, die dann den falschen Code scannen um ihr Ticket zu bezahlen, werden auf eine falsche Website geleitet, unter Umständen erlangen die Täter so auch Zugriff auf Bankdaten.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei:

- Teilen Sie niemals Passwörter, ihren PIN oder Bankdaten.

- Achten Sie auf seriöse E-Mailadressen und informieren Sie sich gegebenenfalls im Internet welches Unternehmen für die Bezahlung der Parktickets per Handy zuständig ist.

- Achten Sie darauf, dass der QR-Code Teil der offiziellen Beschilderung ist und nicht wie ein Aufkleber aussieht. Bei Auffälligkeiten oder Unsicherheit kontaktieren Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell