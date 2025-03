POL-NE: Lkw-Fahrer ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - Am Samstag (29.03.), gegen 00:42 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Neusser mit seinem Pkw die Krefelder Straße in Richtung Neusser Hauptbahnhof. Nach ersten Ermittlungen sei der Neusser bei rotzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich der Hafenstraße eingefahren. Es kam zu einer Kollision mit dem von rechts kommenden Pkw einer 19-jährigen Duisburgerin. Die Dame befuhr zuvor die Hafenstraße in Richtung ...

mehr