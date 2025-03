POL-NE: Polizei sucht unfallbeteiligten Motorradfahrer

Neuss (ots) - An der Venloer Straße in Neuss brannte am Sonntag (30.03.), gegen 21:20 Uhr, eine Hecke in der Nähe des dortigen Bunkers. Auch an einem Schacht am Gebäude kam es zu einem Brand. Die Venloer Straße war während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. ...

mehr