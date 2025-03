POL-NE: Straßensperrung während Löscharbeiten

Meerbusch (ots) - Am Samstag (29.03.) klingelte es gegen 13:10 Uhr bei einer 88-jährigen Meerbuscherin an der Haustür. Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger gab an, die Wasserzähler auslesen zu müssen. Im Haus forderte der Unbekannte die Seniorin auf, ihn in den Keller zu begleiten. Als die Dame dies verneinte, begab er sich selbstständig in den Keller und verließ diesen nach einiger Zeit wieder. Die Dame bemerkte ...

mehr