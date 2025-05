POL-ME: Projekt ZOOM: Verbundeinsatz zur Kontrolle von Friseuren und Barbershops - 2505032

Polizei Mettmann

Heiligenhaus / Velbert (ots)

Wie die Stadt Heiligenhaus bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hat, haben am Mittwoch (7. Mai 2025) die Ordnungsbehörden der Städte Heiligenhaus und Velbert gemeinsam mit der Polizei, dem Hauptzollamt und dem Kreis Mettmann in beiden Städten eine Kontrollaktion durchgeführt. Es wurden insgesamt neun Friseure und Barbershops und zwei Nagelstudios kontrolliert.

Aufgrund der Beteiligung der Polizei im Rahmen der Amtshilfe teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann daher noch einmal die Pressemeldung der Stadt Heiligenhaus auf ihrem eigenen Pressekanal:

"Die beteiligten Behörden kontrollierten jeweils in eigener Zuständigkeit unter anderem die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben der Sozialversicherung, Einhaltung von Mindestlohnvorgaben, Hygienevorschriften, Einhaltung des Handwerksrechts, Vorgaben des Gewerberechts, des Aufenthaltsrechts sowie die Dokumentation der Kassenaufzeichnungen.

In den aufgesuchten Betrieben wurden zahlreich Verstöße festgestellt. Erschreckend waren hier die teils erheblichen Verstöße gegen die Hygienevorgaben, die vom Gesundheitsamt festgestellt und bemängelt wurden. In zwei Betrieben werden vom Hauptzollamt Verfahren eingeleitet, da dort kein Mindestlohn gezahlt und die notwendigen Stundenaufzeichnungen nicht geführt wurden. In zwei Betrieben waren Standards des Brandschutzes nicht gewährleistet.

Der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht wurde von der Ausländerbehörde Mettmann gegen einen Beschäftigten in Heiligenhaus erhoben. Die ausgeübte Tätigkeit der Person entsprach nicht der bestehenden Genehmigung. Zufällig konnte in einem nahegelegenen Betrieb eines anderen Handwerks noch ein Verstoß gegen die Datenschutzvorgaben festgestellt werden, da dort Kameras installiert waren, die den öffentlichen Raum aufzeichneten.

Das Kreisordnungsamt stellte in Heiligenhaus und Velbert mehrere Verstöße gegen die Handwerksordnung fest. Die Kassenaufzeichnungen wurden in nahezu allen Betrieben beanstandet. Vorgeschriebene Kassensysteme waren zum Teil nicht vorhanden, Einnahmen nicht nachvollziehbar dokumentiert und Preisangaben nicht ausgehängt. Hektisch wurde es in Velbert, als ein Arbeitnehmer vor der Kontrolle flüchten wollte. Er lief aus dem Hinterausgang des Betriebes, konnte aber sehr schnell durch Einsatzkräfte der Polizei und des Hauptzollamtes ergriffen werden. Nach der Ergreifung konnte auch hier der Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht festgestellt werden. Die Ausländerbehörde Mettmann übernahm vor Ort die Ermittlungen. Friseurbetriebe müssen einen Meister oder eine Meisterin beschäftigen. Diese Beschäftigungspflicht konnten je zwei Betriebe in Velbert und Heiligenhaus nicht oder nicht ausreichend nachweisen.

Die Vielzahl an Verstößen stellen Ordnungswidrigkeiten dar und werden von den zuständigen Behörden verfolgt. Empfindliche Geldbußen können hier die Folge sein. Verstöße bei der Kassenführung werden mit großem Interesse von den Finanzämtern verfolgt."

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bewertet den gemeinsamen Einsatz als Erfolg und lässt die daraus gewonnenen Erkenntnisse in ihr "Projekt ZOOM" einfließen:

Die Abkürzung "ZOOM" steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet werden. Im Rahmen von "ZOOM" nehmen die Einsatzkräfte der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZOOM-Projekts.

