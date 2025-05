Polizei Mettmann

POL-ME: Fahndung per Hubschrauber: Polizei verhindert Transporterdiebstahl und nimmt Verdächtigen fest - 2505029

Hilden (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag, 8. Mai 2025, in Hilden den Diebstahl eines Ford Transit verhindern konnte. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest, ein weiterer ist derzeit noch flüchtig.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Kurz nach Mitternacht war ein Hildener mit seinem Hund an der Mettmanner Straße spazieren, als ihm im Bereich des dortigen Wendehammers zwei Personen auffielen, die sich in verdächtiger Art und Weise an einem Handwerksfahrzeug (Ford Transit Custom) zu schaffen machten und diesen augenscheinlich aufgebrochen hatten.

Der Zeuge agierte nun genau richtig und alarmierte die Polizei. Als diese kurz darauf am Tatort eintraf, rannten die beiden Täter davon, hierbei ließen sie jedoch ihr eigenes Fahrzeug, einen Fiat 500, vor Ort zurück.

Die Polizei leitete daraufhin eine größere Fahndung nach dem Duo ein, wobei neben einem Personenspürhund auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Letztlich konnten die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Serben, der bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Sein Komplize konnte im Rahmen der Fahndung leider nicht mehr angetroffen werden. Im Zuge erster Ermittlungen konnte die Polizei die Identität des flüchtigen Mannes jedoch herausfinden. Bei ihm handelt es sich um einen ebenfalls bereits polizeibekannten 25 Jahre alten Serben. Beide verfügen über keinen festen Wohnsitz.

Bei weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass sowohl das Auto des Duos, als auch die daran angebrachten Kennzeichen, gestohlen waren. Die Polizei stellte das Auto daraufhin mitsamt der darin aufgefundenen Aufbruchswerkzeuge sicher.

Der 24-jährige festgenommene Serbe musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Derzeit wird noch geprüft, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Fahndung sowie die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Täters dauern nach wie vor an.

