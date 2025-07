Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Autofahrer begeht alkoholisiert womöglich Unfallflucht

Gevelsberg (ots)

Für eine allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 24-jähriger Gevelsberger am 19.07.2025 gegen 23:00 Uhr in der Körnerstraße in Gevelsberg angehalten. Da er angab, von einer Feier zu kommen und "ein paar Bier" getrunken zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von circa 1,9 Promille. Deswegen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fielen den eingesetzten Beamten auch einige frisch aussehende Kratzer im Lack des BMW auf und Erde in im Auspuffrohr.

Ungefähr zweieinhalb Stunden später erreichte die Polizei ein Notruf einer Frau, die eine Verkehrsunfallflucht in der Körnerstraße in Gevelsberg meldete. Sie parkte ihr Auto dort unbeschädigt und als sie wiederkam, fand sie mehrere Beschädigungen an ihrem Fahrzeug. Außerdem befand sich in unmittelbarer Nähe ein Erdhügel, welcher mittig einen Flurschaden aufwies. Somit wurden Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob der 24-Jährige möglicherweise den Schaden verursacht haben könnte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell