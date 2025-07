Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Beitritt zum Netzwerk "Zuhause sicher"

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises ist dem Netzwerk "Zuhause sicher" beigetreten. Bei dieser Initiative liegt das Ziel darin, die Bürgerinnen und Bürger für die Wichtigkeit des Einbruchschutz zu sensibilisieren. Dieses durch die Polizeibehörden ins Leben gerufene Netzwerk, für das der Innenminister Herbert Reul die Schirmherrschaft trägt, verbindet Kommunen, Handwerksorganisationen sowie Unternehmen aus Handwerk, Industrie und Versicherungswirtschaft mit der Polizei, um die Thematik des Einbruchschutzes in der Bevölkerung zu stärken.

Jetzt gehört die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises auch dieser Initiative an. Das heißt, wir haben hier unsere eigene Schutzgemeinschaft, mit der wir uns regelmäßig zusammensetzen können. Gestern am 22.07.2025 fand das erste gemeinsame Treffen im Zentralgebäude der Polizei in Ennepetal statt. Gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern unserer Schutzgemeinschaft (Hanisch Sicherheit aus Herdecke, F. Lauterbach GmbH aus Witten und ME Sicherheit GmbH aus Witten, Kirsten Hüls vom Netzwerk "Zuhause sicher" und Kriminalhauptkommissarin Kirsten Gehrisch konnte direkt ein erster Austausch und ein gemeinsames Kennenlernen erfolgen. Kriminalrat Martin Zabek als Direktionsleiter Kriminalität war auch mit dabei und freut sich ganz besonders über die Zusammenarbeit. Er betont vor Ort: "Einbruchschutz ist weit mehr als eine technische Frage - er ist eine Frage der Lebensqualität und des Sicherheitsgefühls der Menschen." Deshalb sei die kompetente, neutrale und produktunabhängige Beratung der Bürgerinnen und Bürger ein sehr guter Weg zu einem sicheren Zuhause.

