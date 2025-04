Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte entwendeten Goldschmuck von mehreren tausend Euro - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Freudenberg-Büschergrund (ots)

Am Freitagmorgen (25.04.2025) ist es zu einem Diebstahl von Schmuck aus einem Wohnhaus in Büschergrund gekommen.

Zwei bislang unbekannte Männer gaukelten einer 90-Jährigen Interesse an Pelzmänteln vor. Die Dame hatte zuvor auf eine Zeitungsannonce reagiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen anschließend zwei Männer bei der Dame in der Straße "Zur Gambachshöhe" vorbei und schauten sich die Mäntel an. Während einer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, entwendete der andere Schmuck im fünfstelligen Euro Bereich. Die Männer verließen die Örtlichkeit und gaben an, das Geld für die Pelze am Abend zu bringen. Die Männer kehrten nicht zurück. Stattdessen fiel der 90-Jährigen der Diebstahl auf.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich - südländisches Aussehen - beide Mitte 30 bis Ende 40 - beide hatten eine kräftige Statur, wobei einer schmale Schultern und einen Bauch hatte - einer trug schwarze, mittellange Haare, der andere eine Halbglatze - beide sprachen akzentfreies Hochdeutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell