Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Unfall auf Busspur - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (25.04.2025) in Siegen-Weidenau leicht verletzt worden.

Gegen 15:25 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem PKW auf der Weidenauer Straße in Richtung Siegen unterwegs. Im Bereich einer Kreuzung wollte er nach rechts in die Straße "In der Herrenwiese" abbiegen.

Dabei übersah er jedoch den Bus, der auf der Umweltspur in Richtung Siegen fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 51-jährige Busfahrer sowie zwei Fahrgäste (70-jährige Frau und 49-jährige Frau) leicht verletzt wurden.

Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

