Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Schmuck im mittleren fünfstelligen Bereich gestohlen

Ennepetal (ots)

Am 21.07.2025 verschafften sich einer oder mehrere Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Ewald-Oberhaus-Straße in Ennepetal. Der Tatzeitraum beläuft sich mutmaßlich auf die Zeit zwischen 14:30 und 15:00 Uhr. Die Polizeibeamten vor Ort fanden an mehreren Stellen mehrere Hebelmarken. Außerdem befanden sich im Wohnbereich mehrere Spuren von fremden Personen. Entwendet wurde ein Tresor, in dem sich Schmuck befand. Der Wert beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei unter der 02333 9166-2100 melden.

