LPI-J: Zaun abgesägt

Jena (ots) - Zu einem Disput zwischen einem Gast und dem Sicherheitspersonal ist es am Sonntagmorgen in einer Bar in der Johannisstraße gekommen. Der Kunde wurde daraufhin aus dem Lokal geschoben, wodurch er sich genötigt fühlte und die Polizei verständigte. Da die beiden Mitarbeiter nicht mehr zugegen waren, müssen die Umstände nun im Nachgang innerhalb des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Nötigung geklärt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

