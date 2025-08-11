PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Zaun abgesägt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Sachschaden verursachte ein bislang Unbekannter durch das Absägen mehrerer Zaunfelder an einem Gartengrundstück. Der Eigentümer stellte am Sonntagmorgen nach Feststellung der Schäden Anzeige bei der Polizei. Insgesamt sind drei Felder des Holzzaunes abgesägt und vor Ort abgelegt worden. In der Kleingartenanlage Am Neuen Haus ist es das einzige Grundstück, welches beschädigt worden ist. Welchen Hintergrund die Tat hat, wird nun im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung erforscht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

