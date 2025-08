POL-PDNR: Presseerstmeldung: Willroth, Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Derschen (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum vom 03.08.2025, 22:00 Uhr, bis zum 04.08.2025, 08:00 Uhr, die Ortstafel (Verkehrszeichen 310) am Ortsausgang in Richtung Friedewald. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Hansonis Telefon: 02741 ...

