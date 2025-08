Polizei Bielefeld

POL-BI: Brand in Tiefgarage

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - In einer Tiefgarage an der Deckertstraße sind am Montagabend, 04.08.2025, bei einem Brand insgesamt fünfzehn Pkw und zwei Pedelecs beschädigt worden.

Die Polizei erhielt um 20:14 Uhr Kenntnis zu einem Brand eines Pkw in der Tiefgarage an der Einmündung der Roßstraße. Nach den bisherigen Informationen bemerkte eine 74-jährige Bielefelderin kurz zuvor Rauch an ihrem Mazda 2, als sie ihr Auto in der Tiefgarage parkte. Der Rauch soll aus der Motorhaube aufgestiegen sein.

Bei dem ausgebrochenen Feuer brannte der Mazda aus. Zudem beschädigten die Flammen das Heck eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Kia Sportage. Die übrigen 13 abgestellten Pkw und die beiden Pedelecs wurden durch Rauch und Ruß beschädigt.

Als mögliche Brandursache wird derzeit ein technischer Defekt angenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen an dem Gebäudekomplex oberhalb der Tiefgarage keine Schäden entstanden sein. Nach einer vorläufigen Schätzung könnte der Schaden etwa 50.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell