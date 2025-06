Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 06.06.-08.06.25

Rotenburg (ots)

Rotenburg

Am 07.06.25, gegen 03:50 Uhr, fällt den Streifenbeamten ein auffällig fahrender Pkw auf, welcher in der Folge im Stadtgebiet Rotenburg kontrolliert werden soll. Der Pkw-Führer kommt der Aufforderung anzuhalten nicht nach und versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet, gibt der Pkw-Führer auf und gibt sich seinem Schicksal hin. Neben einer Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille konnte der Fahrzeugführer lediglich einen iranischen Führerschein aushändigen. Diesen hätte der Pkw-Führer bereits seit 1 Jahr umschreiben lassen müssen. Dem Pkw-Führer blüht nun neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Anzeige wegen fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rotenburg

Am Morgen des 08.06.2025 kommt es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen im Bereich Harburger Straße/ Berliner Ring in Rotenburg. Der Täter konnte bei den Tatausführungen beobachtet werden, so dass dieser schnell festgestellt und letztendlich in Gewahrsam genommen wurde. Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Taten können an die Polizeiinspektion Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 gegeben werden.

