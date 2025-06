Polizeiinspektion Rotenburg

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Körperverletzung mit anschließendem Widerstand++größere Auseinandersetzung im Schnellrestaurant++Verkehrsunfall Hohenesch++Unfall auf der A 1++

LK Rotenburg (ots)

++Körperverletzung mit anschließendem Widerstand++ Rotenburg. Am frühen Samstagabend kam es in den Wiedauwiesen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einem Streit trat und schlug der 42-jährige Täter das 43-jährige Opfer und flüchtete danach zunächst. Als er einige Zeit später wieder zurückkehrte kam es wieder zu Streitigkeiten. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte von einer Streifenbesatzung gestellt werden. Bei den Maßnahmen leistete der Mann Widerstand und spuckte beiden Beamten ins Gesicht. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und nach psychiatrischer Begutachtung ins Rotenburger Klinikum eingewiesen.

++größere Auseinandersetzung im Schnellrestaurant++ Bremervörde. Am späten Samstagabend kam es im Bereich eines Schnellrestaurants in der Zeppelinstraße zu einer größeren Schlägerei. Der Polizei wurde gemeldet, dass ca. 20 Personen auf fünf Personen einschlagen würden. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen war die Lage zunächst unübersichtlich und beide Parteien schilderten den Vorfall unterschiedlich. Am Einsatzort wurden mehrere leichtverletzte Personen festgestellt. Ein 44-jähriger Mann aus der größeren Gruppe mit Clan-Bezug störte vor Ort mehrfach die Sachverhaltsaufnahme und musste von der Polizei aus dem Restaurant geführt werden. Hierbei schubste er eine Polizeibeamtin gegen eine Wand. Die Polizistin wurde hierbei leicht verletzt. Nach Durchsetzung der Platzverweise konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern noch an.

++Verkehrsunfall Hohenesch++ Rotenburg. Am Samstagabend kam es auf der B 75 in Höhe Hohenesch zu einem Verkehrsunfall. Ein mit Gasbetonsteinen beladener Sattelzug verlor aufgrund mangelnder Ladungssicherung beim Abbiegen einen Großteil der Steine. Am Fahrbahnbelag entstand Sachschaden und die Straße musste für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden. (Foto eingestellt)

++Unfall auf der A 1++ BAB 1. Auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Rastanlage Ostetal, Richtungsfahrbahn Bremen, kam es am Samstagnachmittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Unfallverursacher (24 J.) mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte hierbei mit einem neben ihm fahrenden BMW. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, touchierten die Schutzplanken und kollidierten mit dem PKW einer weiteren Verkehrsteilnehmerin. Durch den Verkehrsunfall war die Fahrbahn blockiert und musste zeitweise vollgesperrt werden. Für die Rettungsmaßnahmen wurden die Feuerwehr Sittensen und der Rettungsdienst alarmiert. Eine Insassin des BMW (62 J.) wurde durch den Verkehrsunfall leichtverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wies sich der Unfallverursacher mit einem augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

