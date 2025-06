Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand in BDH Klinik

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Dienstagabend (17.06.2025), gegen 20:00 Uhr, kam es in der Greitstraße in Hessisch Oldendorf zum Brand innerhalb eines Sauerstofflagers der BDH Klinik. Ein Übergreifen des Brandes auf die benachbarten Gebäudeteile konnte durch den Feuerwehreinsatz verhindert werden. Durch die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mussten zunächst die im Nahbereich liegenden Mitarbeiterräume evakuiert werden. Eine Person kam aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus. Durch den Brand entstand Sachschaden. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand entsprechender Ermittlungen. Ein technischer Defekt wird nach jetzigen Erkenntnissen jedoch als wahrscheinlich angesehen. Das für Branddelikte zuständige Fachkommissariat 1 der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen.

