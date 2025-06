Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und der StA Hildesheim: Trunkenheitsfahrt mit über 3,5 Promille

Bodenwerder (ots)

Ein aufmerksamer 45-jähriger Mann aus Barenburg meldete am Samstag (14.06.2025), gegen 22:15 Uhr, der Polizei einen auffälligen Kleintransporter der Marke Ford auf der Bundesstraße 83 zwischen Polle und Brevörde. Nach jetzigen Erkenntnissen kam der Fahrer des Transporters mehrfach von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt trotzdem fort. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Holzminden konnten das Fahrzeug antreffen und die Insassen kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutlich, dass der 37 Jahre alte Fahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille. Im Fahrzeug befand sich zudem eine 32 Jahre alte Beifahrerin. Der Fahrer wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Polizeidienststelle nach Holzminden verbracht. Dort wurde durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Der Mann muss sich nun der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde die Beschlagnahme des Führerscheines des Mannes angeordnet. Zudem musste der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland innehat, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Eurobereich zahlen. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können und ebenfalls durch den Transporter gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei Bodenwerder unter der Rufnummer 05533 408310 zu wenden.

