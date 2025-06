Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfall auf L425 - Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Bad Münder (ots)

Am Freitag (13.06.2025) kam es, gegen 15:00 Uhr, auf der L425 zwischen Haus Harderode und Bessinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr ein 28 Jahre alter Mann aus Hemmingen die Landesstraße in Richtung Bessinghausen mit einem Motorrad der Marke Kawasaki. In einer Linkskurve kam der Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt. Der Mann aus Hemmingen zog sich dabei schwere Verletzungen am Bein zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Bad Münder.

