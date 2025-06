POL-HM: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Hameln (ots) - Am Donnerstag (12.06.2025) geriet, gegen 10:30 Uhr, ein VW Golf während der Fahrt im Bereich der Straße "Hefehof" in Hameln in Brand. Die 31 Jahre alte Fahrzeugführerin verließ umgehend das Fahrzeug und blieb unverletzt. Nach jetzigen Erkenntnissen befand sich das Fahrzeug kurz zuvor in der Werkstatt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde anschließend abgeschleppt. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen zur ...

