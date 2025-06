Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis gleich in vier Fällen

Bad Münder (ots)

Am Donnerstag (12.06.2025) stellten die Einsatzkräfte der Polizei Bad Münder im Rahmen der Streife insgesamt vier Verstöße aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Die Einsatzkräfte stellten in der Bebersche Straße einen 31 Jahre alten Mann aus Bad Münder in einem Opel fest. Die Beamten entschieden sich, den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizisten untersagt. Der Mann muss sich nun dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 50 Jahre alten Mann aus Ottenstein, der mit seinem BMW die Neustädter Straße in Hachmühlen befuhr. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Mann einen spanischen Führerschein vor, der sich nach jetzigen Erkenntnissen als Fälschung darstellte. Der Mann muss sich neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch der Urkundenfälschung verantworten. In Lauenstein befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Emmerthal die Straße "An den Flachsrotten". Die Kontrolle ergab auch hier, dass der Mann sein Fahrzeug ohne Führerschein im öffentlichen Verkehrsraum führt. In der Angerstraße in Bad Münder stellten die Einsatzkräfte ebenfalls einen Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Dieser befuhr, gegen 17:45 Uhr, die Angerstraße im Stadtgebiet in Bad Münder. Auch hier ergab die Kontrolle, dass der 66-Jährige sein Fahrzeug der Marke Audi ohne Fahrerlaubnis führte.

