POL-HM: Gefälschte Geldscheine im Eiscafé

Hameln (ots)

Am Donnerstag (12.06.2025), gegen 18:15 Uhr, stellte eine aufmerksame Angestellte eines Gastronomiebetriebes am Pferdemarkt in Hameln fest, dass ein Kunde versuchte mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Hameln konnte weiteres Falschgeld im vierstelligen Wertbereich in der Geldbörse des 31 Jahre alten Mannes aus Hessisch Oldendorf festgestellt werden. Der Mann wurde anschließend zwecks polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung am Wohnort des Mannes in Hessisch Oldendorf. Hierbei konnte durch die Einsatzkräfte weiteres Falschgeld im fünfstelligen Wertbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Der 31-Jährige muss sich nun dem Inverkehrbringen von Falschgeld verantworten. Er wurde im Anschluss der Maßnahmen entlassen. Da gefälschte Geldscheine auch oft unbemerkt in Umlauf geraten, rät die Polizei zur Vorsicht. Wer mit Bargeld bezahlt oder es entgegennimmt, sollte auf Sicherheitsmerkmale achten und bei Verdacht besser einmal zu viel prüfen als zu wenig. Sollten Sie Falschgeld feststellen, geben Sie dieses keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, ebenfalls wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden. Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei. Stecken Sie hierzu die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte, um mögliche Spuren nicht zu gefährden. Weitere Präventionstipps: www.polizei-beratung.de

