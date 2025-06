POL-HM: Offene Haftbefehle: Polizei kontrolliert bei Geschwindigkeitsmessung 26-Jährigen ohne Fahrerlaubnis

Hameln (ots) - Nach einem Brand an einer Grillhütte im Bereich Wehrbergen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Sonntag (08.06.2025) gegen 15:00 Uhr und Montag (09.06.2025) gegen 11:20 Uhr wurde an einer Grillhütte im Holzweg in Hameln eine Holzbank beschädigt. Diese wurde durch einen oder mehrere bislang unbekannte Personen auf einen noch glühenden Grill gelegt, woraufhin sich die Bank entzündete. Durch eine ...

mehr