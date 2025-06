Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Wer verfasste die handgeschriebene Notiz?

Hameln (ots)

Bereits am Mittwoch, 28.05.2025, wurde in der Stadtgalerie Hameln ein Pkw beschädigt. Die Polizei sucht den Zeugen, der den Unfall beobachtete und eine Nachricht am beschädigten Pkw hinterließ.

Die 52-jährige Geschädigte aus Bad Pyrmont parkte ihren blauen Pkw VW Up! um 09:45 Uhr im Parkhaus der Stadtgalerie Hameln im 1. OG. Als sie gegen 10:45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie unter ihrem Scheibenwischer eine handgeschriebene Notiz fest. Auf der Notiz teilte ein bislang namentlich unbekannter Zeuge mit, dass der VW bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden sei und er den Verursacher angesprochen habe.

Durch die Geschädigte wurden Kratzspuren am hinteren, rechten Kotflügel festgestellt. Zur Aufklärung des Unfalls, sucht die Polizei Hameln den Verfasser der Notiz. Dieser oder diese wird gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

