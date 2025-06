Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Hessisch Oldendorf (ots)

Bereits am Mittwoch (28.05.2025), in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr, kam es auf dem REWE Parkplatz in der Segelhorster Straße in Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach jetzigen Erkenntnissen beschädigte der unbekannte Verursachende beim Ein- oder Ausparken den dort geparkter VW in der Farbe rot des Geschädigten. Der Unfallverursachende entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich an die Polizeistation in Hessisch Oldendorf unter der telefonischen Erreichbarkeit 05152 698720 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell