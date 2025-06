Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall in Lauenförde

Lauenförde (ots)

Am Freitag (13.06.2025) kam es auf der Meinbrexer Straße in Lauenförde, gegen 15:40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr eine 66 Jahre alte Frau aus Lauenförde die Meinbrexer Straße und bog nach links in die Sohnreystraße ab. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin den entgegenkommenden 60 Jahre alten Motorradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann aus Nörten-Hardenberg nach jetzigen Erkenntnissen von seiner Harley-Davidson geschleudert, prallte gegen ein abgestelltes Fahrzeug und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallörtlichkeit wurde zwischenzeitig zur Verkehrsunfallaufnahme der Polizei durch die Feuerwehr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell