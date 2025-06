Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt

Bad Münder (ots)

Am Samstag (14.06.2025) kam es in der Süntelstraße in Bad Münder, gegen 16:00 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Ehepaar aus Bad Münder befand sich mit ihren Fahrrädern auf dem Hinweg, als die 54 Jahre alte Frau aus Bad Münder nach jetzigen Erkenntnissen alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad stürzte. Sie fügte sich durch den Sturz schwere Verletzungen im Gesicht zu. Die Frau musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Fahrradfahrerin trug einen Fahrradhelm. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist keine Pflicht und verhindert keine Unfälle. Ein Helm kann jedoch durch das Tragen bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen vorbeugen. Daher rät die Polizei, einen Fahrradhelm zu tragen, denn bei vielen Unfällen mit Radfahrenden zeigt sich, dass Kopfverletzungen die schlimmste Folge sind.

