POL-DA: Groß-Umstadt/Klein-Umstadt: Landwirt findet Schlagfalle/Polizei bittet Tierbesitzer um Vorsicht

Darmstadt (ots) - Am Freitag (06.06.) gegen 19:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Weiterstädterin mit ihrem Fahrzeug die Frankfurter Straße aus Richtung der Innenstadt kommend in Richtung Arheilgen. An der Kreuzung Frankfurter Straße / Carl-Schenck-Ring wollte die Weiterstädterin nach links in den Carl-Schenck-Ring einbiegen. Parallel fuhr eine Straßenbahn auf den Gleisen ebenfalls aus Richtung Innenstadt kommend in ...

