POL-DADI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Am Freitag (06.06.) gegen 19:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Weiterstädterin mit ihrem Fahrzeug die Frankfurter Straße aus Richtung der Innenstadt kommend in Richtung Arheilgen. An der Kreuzung Frankfurter Straße / Carl-Schenck-Ring wollte die Weiterstädterin nach links in den Carl-Schenck-Ring einbiegen. Parallel fuhr eine Straßenbahn auf den Gleisen ebenfalls aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Arheilgen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Auto wurde hierbei mehrere Meter weiter in Richtung Arheilgen geschleudert. Im Auto wurden zwei Insassen, darunter ein 5-jähriges Kind, leicht verletzt. In der Straßenbahn kamen die Fahrgäste mit dem Schrecken davon.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Strecke war aufgrund der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von ca. 1,5 Stunden teilweise gesperrt. Neben einer Streife des 3. Polizeireviers waren noch zwei Rettungswägen und ein Notarztwagen vor Ort eingesetzt.

