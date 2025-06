Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Krankenkassengebäude

Holzminden (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.06.2025/ 17.06.2025) kam es, zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr, in der Südstraße in Holzminden zu einem Einbruch in ein Krankenkassengebäude. Nach jetzigen Erkenntnissen verschaffte sich die Täterschaft gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchte mehrere Büroräume und entwendete technische Geräte im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte am Vormittag (17.06.2025) durch die spezialisierte Tatortgruppe der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden. Am Nachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde das Diebesgut durch eine 37-jährige Hinweisgeberin bei der Polizei in Holzminden abgegeben. Nach jetzigen Erkenntnissen befand sich dieses im Zimmer des 12 Jahre alten Sohnes der Holzmindenerin. Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen. Inwieweit das Kind am Tatgeschehen beteiligt war, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Personen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531 9580 zu melden.

