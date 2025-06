Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf Pyrmonter Straße

Hameln (ots)

Am Montag (16.06.2025) kam es, gegen 12:00 Uhr, während einer stationären Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der Pyrmonter Straße in Hameln zu einem Verkehrsunfall. Der 63 Jahre alte Fahrer eines BMWs sollte nach einem Geschwindigkeitsverstoß (79 km/h brutto bei erlaubten 50 km/h) kontrolliert werden. Hierzu wurde er mithilfe von Anhaltesignalen aufgefordert, sein Fahrzeug anzuhalten und nach rechts in die Kontrollstelle einzufahren. Beim Einfahren in die Kontrollstelle übersah der Mann aus Hameln nach jetzigen Erkenntnissen eine auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt wartende Sattelzugmaschine und kollidierte mit dieser. Es kam zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Kontrolle wurde deutlich, dass der Mann aus Hameln sein Auto unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Medikamenten führte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,5 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde durch die Einsatzkräfte der Polizei sichergestellt und dem Hamelner die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

