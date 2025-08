POL-BI: PKW-Fahrer nach Unfall mit Fahrrad-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Ein Anwohner der Straße Hirschweg verdächtigt einen Mann, seine unverschlossene Wohnung am Freitag, 01.08.2025, betreten und ein Handy gestohlen zu haben. Der 41-jährige Bielefelder begab sich gegen 14:00 Uhr in den Keller des Mehrfamilienhauses, in Nähe der Einmündung Kaufweg. Dabei ließ er seine Wohnungseingangstür geöffnet. Auf dem Weg dorthin begegnete er einem ...

mehr