POL-BI: Handy aus Wohnung gestohlen

MK / Bielefeld - Sennestadt - Ein Anwohner der Straße Hirschweg verdächtigt einen Mann, seine unverschlossene Wohnung am Freitag, 01.08.2025, betreten und ein Handy gestohlen zu haben.

Der 41-jährige Bielefelder begab sich gegen 14:00 Uhr in den Keller des Mehrfamilienhauses, in Nähe der Einmündung Kaufweg. Dabei ließ er seine Wohnungseingangstür geöffnet. Auf dem Weg dorthin begegnete er einem fremden Mann in dem Treppenhaus. Als er nach etwa fünf Minuten zurückkehrte, soll sein Mobiltelefon, ein schwarzes Samsung A05 mit durchsichtiger Hülle, nicht mehr auf einer Kommode in seinem Korridor gelegen haben.

Gegenüber den gerufenen Streifenbeamten beschrieb der Bewohner den mutmaßlichen Tatverdächtigen, dem er im Treppenhaus begegnet war:

Der Mann soll 170 cm groß sein und eine kräftige Statur, sowie ein osteuropäisches Aussehen haben. Er hatte kurze Haare, trug eine Jeansjacke, eine schwarze Hose und Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

