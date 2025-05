POL-OG: Forbach - Kunstrasenplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Haslach (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ist ein 48-Jähriger Autofahrer auf der B33 bei Steinach von der Fahrbahn abgekommen. Der Mercedesfahrer überschlug sich, kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Ursächlich könnte nach ersten Erkenntnissen Sekundenschlaf gewesen sein, was zum Unfallgeschehen führte. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und wurde von hinzugezogenen Helfern des Rettungsdienstes behandelt. Der ...

mehr