POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt: Mordkommission "Holzheide" in Gütersloh

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gütersloh - Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld hat die Ermittlungen zu einem vollendeten Tötungsdelikt in einer Gütersloher Obdachlosenunterkunft übernommen. Ein tatverdächtiger Mann wurde am Tatort festgenommen.

Gegen 10:10 Uhr wurde der Rettungsdienst darüber informiert, dass ein Mann in einer Obdachlosenunterkunft schwere Stichverletzungen erlitten habe. Am Tatort an der Straße Holzheide, in Höhe Marienfelder Straße, stießen die Einsatzkräfte auf einen am Boden liegenden 46-jährigen Mann. Es konnte nur noch der Tod des Opfers festgestellt werden.

Ein dringend tatverdächtiger 61-jähriger Mann mit jamaikanischer Staatsbürgerschaft verschanzte sich zunächst in einem Zimmer. Er ließ sich gegen 12:35 Uhr durch Spezialeinsatzkräfte festnehmen und leistete keinen Widerstand.

Die Mordkommission "Holzheide" des Polizeipräsidiums Bielefeld wird durch den Ersten Kriminalhauptkommissar Markus Mertens geleitet. Das Ermittlerteam setzt sich aus Gütersloher und Bielefelder Polizisten zusammen.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

