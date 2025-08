Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld: Tötungsdelikt in Paderborn - MK Sande

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Elsen- Ein 23-jähriger Paderborner steht im Verdacht, eine 21-jährige Paderbornerin getötet zu haben. Er soll am Montag, 04.08.2025, die Feuerwehr und die Polizei zur Hilfe gerufen haben. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 06:36 Uhr soll sich der 23-jährige Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit telefonisch gemeldet haben und einen Rettungswagen sowie die Polizei zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sander Straße gefordert haben. An der angegebenen Anschrift fanden die Paderborner Polizeibeamten den Leichnam einer 21-jährigen Frau. Der 23-Jährige wurde am Tatort festgenommen.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Stefan Esdar, übernahm mit Paderborner und Bielefelder Beamten die weiteren Ermittlungen. Nach den ersten Erkenntnissen soll es am Vortag in der Wohnung zwischen dem 23-Jährigen und seiner Bekannten zur Mittagszeit zum Streit gekommen sein. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der Mann dem Opfer eine tödliche Stichverletzung mit einer Schere zugefügt haben. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell