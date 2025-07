Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber-Duo

Giessen (ots)

Polizei fahndet mit Fotos nach Räuber-Duo

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen vom 09.04.2025, 15.13 Uhr "Goldkette entrissen"

Bei der Ermittlung zweier mutmaßlicher Räuber bittet die Gießener Kriminalpolizei um Mithilfe. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden jungen Männer machen können.

Am 07.04.2025, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 15-jähriger Jugendlicher am Gießener Bahnhof Opfer des Duos. Einer der Unbekannten würgte den Schüler und riss ihm die Goldkette vom Hals. Der zweite Täter hinderte den Jugendlichen an der Verfolgung seines Komplizen.

Beide Unbekannten sind zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Derjenige Täter, der die Kette entriss, ist ca. 175 cm groß, schlank und hatte dunkle, braun-blonde Haare. Er trug eine dunkle Jogginghose, eine helle Schaffelljacke sowie dunkle Schuhe.

Sein Komplize ist ebenfalls ca. 175 cm groß, von etwas kräftigerer Statur und Brillenträger. Er hatte schwarze, leicht gelockte Haare, trug einen schwarzen Hoodie, blaue Jeans und weiße Turnschuhe sowie eine auffällig helle Schaffellweste mit blauen Applikationen.

Hinweise zur Identität der beiden Männer nehmen die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

