Mittelhessen: WETTERAU: + Fernseher geklaut + Einbruch in unbewohntes Haus +

Büdingen: Fernseher geklaut

In der Zeit von Freitag (25.07.2025), 17:00 Uhr bis Dienstag (29.07.2025), 13:15 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Pension in der Orleshäuser Hauptstraße und drang dort in ein Zimmer ein. Der Täter stahl einen Fernseher. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Einbruch in unbewohntes Haus

Gegen 17:15 Uhr stellten Zeugen am Dienstag (29.07.2025) an einem derzeit unbewohnten Haus in der Schillerstraße in Butzbach eine eingeschlagene Scheibe fest. Einbrecher hatten sich zuvor Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und sämtliche Räume durchsucht. Ob sie Beute machten, ist bisher unbekannt. Der Tatzeitraum kann lediglich auf die letzten vier Wochen eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

