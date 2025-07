Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Gartenhütte eingebrochen

Giessen (ots) - Büdingen: Aufmerksame Tatortgruppe - auch abseits des Tatorts Am Montagnachmittag (28.07.2025) drang ein Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus am "Schloßplatz" in Büdingen ein. Er durchsuchte mehrere Räume und ließ verschiedene Schmuckstücke mitgehen. Nach der ...

mehr