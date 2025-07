Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Aufmerksame Tatortgruppe - auch abseits des Tatorts + Jeep gestohlen + Schmiererei auf Parkbank +

Giessen (ots)

Büdingen: Aufmerksame Tatortgruppe - auch abseits des Tatorts

Am Montagnachmittag (28.07.2025) drang ein Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus am "Schloßplatz" in Büdingen ein. Er durchsuchte mehrere Räume und ließ verschiedene Schmuckstücke mitgehen. Nach der Anzeigenaufnahme durch die Polizeistation Büdingen sicherte die Regionale Tatortgruppe vor Ort Spuren. Über Videoaufzeichnungen am Tatort erhielten die Polizisten dabei auch Bilder des Täters. Auf dem Rückweg zur Dienststelle fiel der Streife der Tatortgruppe bei Lindheim ein Mann auf, der am Fahrbahnrand der B 521 in Richtung Altenstadt lief und dessen Bekleidung zu den Bildern der Videoüberwachung passte. Die Kriminalbeamten kontrollierten gemeinsam mit einer Streife der Polizeistation Büdingen den Mann und fanden bei ihm Schmuck, der dem Einbruch vom Nachmittag in Büdingen zugeordnet werden konnte. Sie nahmen den Mann, einen 22-Jährigen aus Gießen, daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei den 22-Jährigen am Dienstag (29.07.2025) beim Amtsgericht in Büdingen vor. Eine Richterin erließ einen Untersuchungshaftbefehl, sodass der 22-Jährige nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Limeshain: Jeep gestohlen

Autodiebe überwanden im Zeitraum zwischen Sonntag (27.07.2025), 21:55 Uhr und Montag (28.07.2025), 05:30 Uhr in Hainchen die Sicherung eines schwarzen Jeep Grand Cherokee. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-EM 281 war am Fahrbahnrand der Friedrich-Ebert-Straße geparkt. Für die Ermittler der Büdinger Polizeistation sind folgende Fragen relevant: Wer hat den Diebstahl des Jeeps beobachtet? Wem ist der schwarze Grand Cherokee nach Sonntagabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Wagens mit dem Kennzeichen FB-EM 281 geben? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06042 96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Bad Vilbel: Schmiererei auf Parkbank

Kurz vor 07:00 Uhr stellten am Montagmorgen (28.07.2025) Spaziergänger auf einer Parkbank an der Skateanlage im Bad Vilbeler Burgpark ein Hakenkreuz-Graffiti fest und verständigten die Polizei. In welchem Zeitraum die Schmiererei aufgebracht wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter Tel.: 06101 54600 entgegengenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell