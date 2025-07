Mittelhessen: WETTERAU: + Rollladen beschädigt + Aufmerksamer Nachbar + Mountainbike-Eigentümer gesucht + Handy aus Vito gestohlen + Fiat beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Büdingen: Rollladen beschädigt

Einbrecher versuchten am frühen Sonntagmorgen (27.07.2025) in ein Einfamilienhaus in der Büdinger Bahnhofstraße einzudringen. Zwischen 03:30 Uhr und 06:30 Uhr beschädigten die Täter dabei einen Rollladen. Ins Haus konnten sie jedoch nicht gelangen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Friedberger Kripo zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Aufmerksamer Nachbar

Ein Anwohner der Straße "An der Prinzenmauer" verständigte am Sonntagmorgen (27.07.2025) gegen kurz vor 10:00 Uhr die Polizeistation Butzbach, da er zwei Männer dabei beobachtete, wie sie versuchten am Auto des Nachbarn zwei E-Bikes vom Fahrradträger zu lösen. Zwei Streifen der Butzbacher Polizei trafen vor Ort zwei Männer aus Gießen im Alter von 26 und 31 Jahren an, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf. Die Polizisten nahmen die Männer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden sie wieder entlassen. Gegen die beiden Männer wird nun ermittelt.

Bad Vilbel: Mountainbike-Eigentümer gesucht

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Wöllstadt stellten Beamte der Polizeistation Friedberg in der Nacht zu Mittwoch (23.07.2025) ein weißes Mountainbike des Herstellers "Cycletool" sicher. Eine vor Ort angetroffene Person gab an, es kurz zuvor am Bahnhof in Dortelweil mitgenommen zu haben und damit nach Wöllstadt gefahren zu sein. Die Bad Vilbeler Polizei sucht nun den Eigentümer des weißen Mountainbikes vom Model "Static". Der rechtmäßige Eigentümer oder Personen, die Hinweise geben können, wem das Fahrrad gehört, werden gebeten mit der Polizeistation Bad Vilbel Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06101 54600).

Friedberg: Handy aus Vito gestohlen

Einen Zeitraum von fünf Minuten nutzte ein Dieb am Donnerstag (24.07.2025) in Friedberg, um ein Handy aus einem Mercedes Vito zu stehlen. Das Firmenfahrzeug parkte in der Hanauer Straße. Während der Vito entladen wurde, stand eine Tür offen. Dies nutzte der Dieb, um das im Innenraum abgelegte Samsung-Handy an sich zu nehmen. Die Tatzeit kann auf 14:20 Uhr bis 14:25 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Nidda: Fiat beschädigt

Am Donnerstag (24.07.2025) beschädigte ein Unbekannter in der Zeit von 01:00 Uhr bis 11:00 Uhr in Nidda die Windschutzscheibe sowie den Lack eines weißen Fiat Scudo. Das Fahrzeug war in der Ludwigstraße in Höhe eines Fachgeschäfts für Elektronikartikel abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

